فيديو فضيحة الخائن فيصل بن ناصر

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. فيصل بن ناصر اختلس فلوس وهرب لدولة ⁧‫#كندا‬⁩ وقام يحذر السعوديات من أوضاع الإقامة هناك ‏⁧‫#الريال_القطري‬⁩ خلاه يغير من توجهاته وصار يستضيف الهاربة ⁧‫#رهف_القنون‬⁩ في بيته ‏عرفتم مين اللي يعزز للنسويات في الخارج؟





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