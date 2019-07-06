الداخلية: ضبط 3 ملايين و443 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أعلنت وزارة الداخلية ضبط ثلاثة ملايين و443 ألفًا و455 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال حملات ميدانية شنتها على مدار أكثر من 20 شهرًا؛ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وبلغ إجمالي المخالفين المضبوطين في الحملات الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة، ثلاثة ملايين و443 ألفًا و455 مخالفًا، بينهم مليونان و684 ألفًا و975 مخالفًا لنظام الإقامة، و227 ألفًا و285 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و531 ألفًا و195 مخالفًا لنظام العمل.

كما وصل إجمال من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 58 ألفًا و32 شخصًا، بينهم 47% يمنيو الجنسية، و50% إثيوبيو الجنسية، و3% من جنسيات أخرى.

وتم ضبط ألفين و511 شخصًا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة، ووصل إجمال المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم ثلاثة آلاف و988 شخصًا، فيما بلغ إجمال المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة ألفًا و372 مواطنًا، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق ألف و331 منهم وإخلاء سبيلهم، في حين تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق 41 آخرين.

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ويخضع حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 13 ألف وافد مخالفًا، بينهم 11 ألفًا و47 رجلًا، وألف و953 امرأة.

وتم توقيع العقوبة الفورية بحق 492 ألفًا و380 مخالفًا، وإحالة 446 ألفًا و179 مخالفًا للحصول على وثائق السفر، وإحالة 569 ألفًا و346 مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 585 ألفًا و355 مخالفًا.

كان مجلس الشورى، قد ناقش في 25 يونيو الماضي؛ برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1439- 1440 هـ.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن «الشورى»، بأنّ عددًا من أعضاء المجلس نوَّهوا بالجهود، التي تقوم بها وزارة الداخلية في حفظ الأمن، وتقديم خدمات مثلى متنوعة للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وطرح عددٌ من الأعضاء مقترحات وآراء تهدف إلى دعم أعمال الوزارة وتعزيز أدائها.