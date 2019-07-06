وفاة شابين إثر انقلاب مركبة كانا يستقلانها في الباحة

توفي شابان؛ إثر انقلاب المركبة، التي كانا يستقلانها بمخطط بني سار في الباحة.

وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني، إن عمليات الهلال الأحمر تلقت في السادسة والنصف مساء، بلاغًا يفيد بانقلاب مركبة في مخطط بني سار، واحتجاز شخصين في موقع الحادث.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر، أنه تم توجيه فرقتين من الهلال الأحمر إلى موقع الحادث، مشيرًا إلى أن فرق الدفاع المدني تولت فك احتجاز الشابين داخل المركبة وإخراجهما.

وأوضح أنه عند الكشف عليهما من قبل طاقم الهلال الأحمر، اتضح وفاتهما نتيجة إصابات خطيرة في الرأس .