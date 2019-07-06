انتهاء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة غدًا

تنهي -يوم غدٍ السبت- عدد من الجهات الحكومية أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك بناءً على توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالبدء فيها منتصف شوال الماضي حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية قبل الوقت المحدد لها.

وأشرفت وزارة المالية ممثلة بمكتب إدارة المشاريع على أعمال الصيانة الدورية وذلك بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والجهات ذات العلاقة، حيث اشتملت الأعمال على تبليط سطح الكعبة المشرفة بالرخام، وزيادة العزل المائي، ومعالجة العناصر الخشبية للسقف والأعمدة، وصيانة باب الكعبة المشرفة وباب الدرج الداخلي والميزاب، حيث تم باستخدام أحدث التقنيات ووفق أفضل المواصفات العالمية حسب التوجيه الملكي الكريم.

من جهته، قال وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان إن أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تأتي في إطار الجهود الدؤوبة التي تبذلها حكومة المملكة لخدمة الحرمين الشريفين، حيث يقوم مكتب إدارة المشاريع بالوزارة بالإشراف على أعمال الصيانة التي تهتم بأدق التفاصيل وتتم باستخدام احدث التقنيات، ووفق أفصل المواصفات العالمية، تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين مؤكدًا سعي جميع الأجهزة الحكومية الدائم إلى بذل جهود مضاعفة على مدار الساعة لراحة زوار بيت لله الحرام وتوفير كل ما من شأنه خدمة ضيوف الرحمن.

يذكر أن مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية منذ إنشائه تشرف وبتكليف خادم الحرمين الشريفين بالإشراف على عدد من المشاريع المهمة في الحرم المكي والحرم النبوي التي تجري فيها أعمال التوسعة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن والتسهيل عليهم لأداء مناسكهم.