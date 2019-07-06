بالإنفوجراف.. «الصحة» توضح التطعيمات اللازمة لحجاج الداخل والخارج وتؤكد أهميتها

أكّدت وزارة الصحة، أن تطعيمات الحج ضرورية وإلزامية للحجاج من داخل وخارج المملكة؛ لوقايتهم من أمراض الحمى والأنفلونزا والشلل.

ونشر الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «إنفوجراف» أوضح فيه، أن الحجاج من داخل المملكة، عليهم التطعيم ضد مرض الحمى الشوكية لجميع من لم يسبق تطعيمهم في الخمس سنوات الماضية، قبل عشرة أيام على الأقل من بدء المناسك، والذي تصل مدة مناعته، من ثلاث إلى خمس سنوات.

ويؤخذ التطعيم ضد مرض الأنفلونزا الموسمية لحجاج الداخل، ويشمل جميع الأعمار والفئات بنفس الفترة السابقة لموعد الحج، وتصل مناعته إلى سنة واحدة.

وبشأن الحجاج القادمين من خارج المملكة أكدت وزارة الصحة أنهم يتلقون تطعيمات ضد مرض الحمى الصفراء، بشكل إلزامي لدول محددة منها بعض دول إفريقيا، قبل عشرة أيام من بدء المناسك، وتصل مناعته إلى عشر سنوات.

أما التطعيم ضد مرض الحمى الشوكية، فيشمل الحجاج القادمين من جميع الدول، وجميع الفئات ممن لم يسبق تطعيمهم في الخمس سنوات الماضية، وذلك قبل عشرة أيام من بدء المناسك وتصل مناعته من ثلاث إلى خمس سنوات.

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كما يتلقى الحجاج القادمون من دول: أفغانستان وباكستان، ونيجيريا، التطعيم ضد مرض شلل الأطفال، ويشمل جميع الفئات القادمة من تلك الدول، وذلك قبل أربع أسابيع من بدء المناسك كجرعة تنشيطية، بينما يتلقى الحجاج القادمون من جميع الدول التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية قبل عشرة أيام من بدء مناسك الحج، وتصل مدة مناعته سنة واحدة.

كانت وزارة الصحة أعلنت أمس الخميس، تجهيز 11 مركزًا للمراقبة الصحية في منافذ دخول الحجاج.

وأكّدت الوزارة، في بيان، تكثيف استعداداتها لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1440هــ، وذلك بتجهيز 11 مركزًا للمراقبة الصحية في المنافذ الجوية والبحرية والبرية، تقدم خدماتها للحجاج على مدى 24 ساعة.

وأضافت: «هذه المراكز تضطلع بعدد من المهام منذ مطلع شهر ذي القعدة الجاري، فالمراكز، بوصفها خط الدفاع الأول، تعمل على اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على وسائل النقل المختلفة، والحجاج القادمين وأمتعتهم، والمواد الغذائية المستوردة؛ لحماية المملكة من تسرب الحالات المرضية المعدية والمحجرية وانتشارها».