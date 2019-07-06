بالصور.. إحباط تهريب أكثر من طن وربع حشيش في المناطق الجنوبية

نجح رجال حرس الحدود في المناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير) في إحباط محاولات لتهريب أكثر من طن وربع الطن من مادة الحشيش المخدِّر.

وصرَّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، بأنَّ المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، خلال شهر شوال من عام 1440هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه 1273 كم (ألف ومائتان وثلاثة وسبعون كيلوجرامًا) من مادة الحشيش المخدر، والقبض على المتورطين فيها وعددهم 48 شخصًا، بينهم 28 متهمًا من الجنسية الإثيوبية، و15 متهمًا من الجنسية اليمنية، و3 متهمين من الجنسية الصومالية، و2 سعوديي الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد المتحدث الرسمي أنَّ رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السدّ المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته.