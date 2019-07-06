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2019-07-06 إصابة شخصين في حريق مركبة بحي برزان بحائل متابعات الخليج 365 - حائل Advertisements أصيب شخصان أثر إصطدام مركبة بمحول كهربائي أدى إلى اشتعال النيران بها قبل أن يتمكن رجال الدفاع المدني من إخماد الحريق بحي برزان بمدينة حائل .

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة حائل النقيب / فهد الغويري أن فرق الدفاع المدني بمدينة حائل أخمدت حريقا اندلع بمركبة إثر اصدامها بمحول كهربائي بحي برزان وامتد الحريق إلى أشجار الأثل القريبة من موقع الحادث ،

وبين أن الحادث نتج عنه إصابة شخصين نقلا للمستشفى وحالتهما مستقرة ولله الحمد .









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