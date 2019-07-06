شكرا لقرائتكم خبر عن أمن جدة يعثر على جثة مواطن متحللة داخل مسكنه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - إبراهيم علوي (جدة)

تحقق الأجهزة الأمنية في جدة بحادثة العثور على جثة خمسيني وسط المحافظة متحللة داخل مسكنه.

وأكدت مصادر لـ«الخليج 365» أن أحد جيران المتوفى أبلغ مركز عمليات الأمن 911 عن رائحة تنبعث من مسكن جاره والذي لم يظهر منذ عدة أيام مبديا مخاوفه من تعرضه لمكروه، لتباشر دوريات الأمن البلاغ على الفور و بالاستعانة بفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني للدخول للموقع عثر على المواطن متوفيا وقد تحللت جثته.

وكان خبير الطب الشرعي قد أكد أن الوفاة مضى عليها عدة أيام فيما لم يكشف عن مسبباتها و قد تعرف على المتوفى أحد المتواجدين، فيما باشر خبراء الأدلة الجنائية مهامهم في جمع كافة البصمات والأدلة والقرائن فيما شرع ضباط التحقيق في مركز شرطة النزهة بالبحث عن أي مؤشرات قد تشير الى تعرض المنزل للدخول عنوة من خلال البحث عن وجود أي كسر أو خلع بالأبواب مع التثبت من التاريخ الصحي للمتوفى للكشف عن كون الوفاة طبيعية أو بها شبهات جنائية.