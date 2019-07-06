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إحباط تهريب طن وربع حشيش

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أحبطت دوريات حرس الحدود، تهريب 1273 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر خلال شوال الماضي.

وحسب المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أسفرت المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية عن القبض على 48 شخصاً متورطين في التهريب، بينهم 28 إثيوبيا، و15 يمنيا، و3 صوماليين، ومتهمان سعوديان، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن المقدم القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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