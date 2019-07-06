شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تهريب طن وربع حشيش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أحبطت دوريات حرس الحدود، تهريب 1273 كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر خلال شوال الماضي.

وحسب المتحدث باسم حرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني، أسفرت المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية عن القبض على 48 شخصاً متورطين في التهريب، بينهم 28 إثيوبيا، و15 يمنيا، و3 صوماليين، ومتهمان سعوديان، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن المقدم القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.