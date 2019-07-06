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كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي " صيفي" حتى الآن، علماً أن تسجيل الطلاب مستمر حتى نهاية اليوم السبت.
وفي التفاصيل، أهاب "هدف" بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، والتي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.
وأبان "هدف" أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي" سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.
ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).
وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
"هدف" يكشف عن قبول 17500 طالب في برنامج التدريب "صيفي"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-06
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي " صيفي" حتى الآن، علماً أن تسجيل الطلاب مستمر حتى نهاية اليوم السبت.
وفي التفاصيل، أهاب "هدف" بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، والتي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.
وأبان "هدف" أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي" سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.
ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).
وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
01:15 AM
تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، عن قبول 17500 طالب وطالبة في برنامج التدريب الصيفي " صيفي" حتى الآن، علماً أن تسجيل الطلاب مستمر حتى نهاية اليوم السبت.
وفي التفاصيل، أهاب "هدف" بالطلاب والطالبات الإسراع في التسجيل والاستفادة من فترة الصيف بالالتحاق بالفرص التي عرضتها منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية الأخرى، وذلك من خلال الرابط: http://saifi.hrdf.org.sa، والتي ستمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة التي يتطلبها سوق العمل.
وأبان "هدف" أن تنفيذ برنامج التدريب الصيفي "صيفي" سيبدأ في الرابع من ذي القعدة الموافق للسابع من يوليو، وينتهي في 29 ذو القعدة الموافق للأول من أغسطس.
ويتركز دور الصندوق في الإشراف على برنامج التدريب الصيفي من خلال وضع الخطط الإستراتيجية والتنفيذية، وكذلك القيام بالعملية التنظيمية من خلال التواصل مع الجهات المعنية الرئيسة (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والغرف التجارية، ومنشآت القطاع الخاص، والجهات التدريبية، والطلاب).
وأعد "هدف" دليلاً إرشادياً للمنشآت على الموقع الإلكتروني لـ "صيفي" لشرح كيفية المشاركة في البرنامج؛ حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية للطلاب والطالبات في منشآت القطاع الخاص والجهات التدريبية، على ألا يقل عمر الطالب أو الطالبة عن 17 سنة، وذلك بهدف إكسابهم القدرات الأساسية لتساعد في تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل.
، "هدف" يكشف عن قبول 17500 طالب في برنامج التدريب "صيفي" ،
المصدر : الخليج 365
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