، أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات إيران ،

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طلبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث ملف إيران؛ وذلك بعد أيام على تخطي طهران الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وفي التفاصيل، قال بيان لبعثة الولايات المتحدة في فيينا إن السفيرة الأمريكية إلى الوكالة الأممية جاكي وولكوت طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة انتهاك إيران النسبة القصوى لتخصيب اليورانيوم.
وأشارت "وولكوت" إلى تأكيد ذلك التجاوز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلَّفة بالتحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي بموجب الاتفاق الموقَّع في 2015.
أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات إيرانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-06
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث ملف إيران؛ وذلك بعد أيام على تخطي طهران الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وفي التفاصيل، قال بيان لبعثة الولايات المتحدة في فيينا إن السفيرة الأمريكية إلى الوكالة الأممية جاكي وولكوت طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة انتهاك إيران النسبة القصوى لتخصيب اليورانيوم.
وأشارت "وولكوت" إلى تأكيد ذلك التجاوز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلَّفة بالتحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي بموجب الاتفاق الموقَّع في 2015.
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
01:15 AM
بعد تخطي طهران كمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها بالاتفاق النووي
طلبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عقد اجتماع طارئ للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبحث ملف إيران؛ وذلك بعد أيام على تخطي طهران الحد الأقصى لكمية اليورانيوم المخصب المنصوص عليها في الاتفاق النووي.
وفي التفاصيل، قال بيان لبعثة الولايات المتحدة في فيينا إن السفيرة الأمريكية إلى الوكالة الأممية جاكي وولكوت طلبت عقد اجتماع خاص لمناقشة انتهاك إيران النسبة القصوى لتخصيب اليورانيوم.
وأشارت "وولكوت" إلى تأكيد ذلك التجاوز من الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلَّفة بالتحقق من أن طهران تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي بموجب الاتفاق الموقَّع في 2015.
، أمريكا تطلب عقد اجتماع طارئ لوكالة الطاقة الذرية لمناقشة انتهاكات إيران ،
المصدر : الخليج 365
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