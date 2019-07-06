الصحة تُؤكد على أخذ اللقاحات الطبية اللازمة للراغبين في الحج هذا العام

أكدت وزارة الصحة على الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ من الداخل والخارج بضرورة أخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية والالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة لحجاج الخارج.

ونصحت الوزارة بأخذ مشورة الطبيب فيما يخص اللقاحين بناء على تاريخ آخر تطعيم سابق، مجددةً التأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والمعممة على سفارات المملكة وممثلياتها بالخارج. وأوضحت أنها تراقب التطورات الوبائية والمَرضية أولاً بأول، على المستوى الدولي والوطني، حيث يتابع مركز القيادة والتحكم بالوزارة ذلك الوضع ومراجعة تلك الاشتراطات عند الحاجة.