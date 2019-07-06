شاهد: مواطن عالق في منطقة وعرة بعسير.. ومحاولات مضنية لإنقاذه

تواصل الجهات المختصة بمنطقة عسير بذل محاولات كبيرة لإنقاذ المواطن عبدالعزيز مخافة الذي علق في منطقة وعرة بالسودة غرب أبها، فيما تعيش أسرته في قلق شديد.

وأوضح شقيقه “صالح” أنه تواصل مع الجهات المعنية لإنقاذ أخيه العالق وسط غابات السودة، في موقع وعر، مؤكداً مشاركة طيران الأمن إلا أنه لم يتمكن من انتشاله في الوقت الذي تتواصل فيه المحاولات لإنقاذه.ؤودعا “مخافة” أمير عسير بالتوجيه بمضاعفة الجهود للوصول إلى أخيه الذي يزداد وضعه الصحي سوءاً مع تأخر إنقاذه، كما أن والده وأبناء المحتجز يعيشون حالة نفسية سيئة خوفاً عليه.

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