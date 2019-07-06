بالصور: مصرع شابَّيْن بعد انحراف مركبتهما وانقلابها في الباحة

لقي شابان (أقل من 20 عامًا) مصرعهما قبل مغرب اليوم؛ وذلك بعد انحراف مركبتهما، وانقلابها، وارتطامها بعمود، واحتجازهما داخلها في مخطط بني سار في الباحة. وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني ورود بلاغ إلى عمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة الـ18:30، يفيد بوقوع انقلاب مركبة، واحتجاز شخصين بداخلها.

وأضاف: على الفور تم توجيه فرقتَيْن من الهلال الأحمر إلى الموقع، وتولت فرق الدفاع المدني فك احتجاز الشابَّيْن داخل المركبة، وإخراجهما، وعند الكشف عليهما من قِبل طاقم الهلال الأحمر اتضح وفاتهما نتيجة إصابات خطيرة في الرأس.

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