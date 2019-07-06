بالصور: صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز في المسجد الحرام

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أدى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية صلاة الجنازة، بعد مغرب اليوم في المسجد الحرام على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد والدة الأمير سعود بن نايف.
كما أدى الصلاة على الفقيدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة وعدد من أصحاب السمو الملكي والأمراء ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري وجمع من المصلين.
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