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. أظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” لحظة تأثر الأمير محمد بن نايف في مقبرة العدل بمكة بوفاة والدته الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد.

وكشف مقطع الفيديو الأمير محمد بن نايف وهو يمسح دموعه حزناً على فراق والدته، بعد دفن جثمانها بمقبرة العدل.

وتتقدم بتقدم التعازي والمواساة إلى الأمير محمد بن نايف لوفاة والدته وإنا لله وإنا إليه راجعون.





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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الأمير “محمد بن نايف”‬⁩ في مقبرة العدل بمكة يمسح دموعه مُتأثراً بوفاة والدته الاميرة ⁧‫الجوهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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