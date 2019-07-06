السعودية ترحب بـ«الاتفاق السوداني»: بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالاتفاق الذي تم التوصل له في جمهورية السودان، معبرًا عن تطلع المملكة لأن تشكل هذه الخطوة المهمة بداية لمرحلة جديدة يسودها الأمن والاستقرار، بما يلبي تطلعات الأشقاء في السودان.

وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على ثبات موقف المملكة الداعم للسودان وشعبه الشقيق في كل ما يحقق أمنه واستقراره وازدهاره.

وكان المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في السودان وتحالف أحزاب المعارضة، قد توصلا إلى اتفاق، يتم بموجبه «تقاسم السلطة لمدة ثلاثة أعوام يعقبها إجراء انتخابات»، و«تشكيل المجلس السيادي وحكومة الكفاءات المستقلة لإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية»، ما أحدث صدى واسعًا لدى الشارع السوداني؛ حيث خرج الآلاف للاحتفال بالاتفاق ورأوه «بداية النهاية» للخلافات الداخلية، التي تلت فترة عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير عن الحكم، على خلفية الاحتجاجات الشعبية ضده.

وصدر بيان عن تجمع المهنيين، رحَّب فيه بالاتفاق بالقول: «إن المجلس الجديد سيضم خمسة مدنيين يمثلون حركة الاحتجاج وخمسة عسكريين، وسيكون المقعد الحادي عشر لمدني يختاره الطرفان»، متابعًا «اليوم ميلاد الفرح بالبلاد».