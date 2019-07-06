السعودية | 699 براءة اختراع لسعوديين في تقنية النانو تضع المملكة في قائمة الـ 20 الكبار عالميا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:00 صباحًا, 6 يوليو 2019 م
المناطق - الرياض
أفصح الدكتور عبدالرحمن البدري، مدير المركز الوطني لتقنية النانو والمواد المتقدمة في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أن عدد البراءات الممنوحة للسعوديين منذ تأسيس المكتب حتى نهاية شهر يوليو من عام 2018 بلغ نحو 699 براءة من إجمالي البراءات الممنوحة.
وأضاف وفقا لـ”الاقتصادية” أن عدد طلبات براءات الاختراع المودعة للسعوديين منذ تأسيس المكتب حتى نهاية شهر يوليو 2018 بلغ نحو 6663 طلبا مودعا من إجمالي الطلبات.
وفيما يخص موقع المملكة عالميا في عدد براءات الاختراع، أوضح أنها تحتل المركز الـ18 على مستوى العالم في عدد براءات الاختراع في ذات المجال.
ويعتمد مفهوم تقنية النانو على اعتبار أن الجسيمات التي يقل حجمها عن 100 نانومتر “النانومتر هو جزء من ألف مليون من المتر”، تعطي للمادة التي تدخل في تركيبها خصائص وسلوكيات جديدة، ويستخدم النانو في القياسات الذرية من أجل تحديد أحجام جزيئات المادة فيها.
ولتقنية النانو مستقبل عظيم في جميع المجالات الطبية والعسكرية والمعلوماتية والإلكترونية والحاسوبية والبتروكيماوية والزراعية والحيوية وغيرها، وهي متعددة الخلفيات وتعتمد على مبادئ الفيزياء والكيمياء والهندسة الكهربائية والكيميائية وغيرها، إضافة إلى تخصص الأحياء والصيدلة.
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