العثورة على جثة مسن متحللة داخل منزله بجدة.. والأمن يباشر التحقيق

جدة - عمرو شويل عثرت أجهزة الأمن في جدة، اليوم، على جثة مواطن متحللة داخل منزله، بعد بلاغ ورد من جيران المتوفى لمركز عمليات الأمن “911”، بانبعاث رائحة كريهة واختفاء جارهم.

واستجابت الأجهزة على الفور وبالاستعانة بفرق الإنقاذ التابعة للدفاع المدني للدخول للموقع عثر على المواطن الخمسيني متوفيا وقد تحللت جثته.

وباشر خبراء الأدلة الجنائية مهامهم في جمع كافة البصمات والأدلة والقرائن فيما شرع ضباط التحقيق في مركز شرطة النزهة بالبحث عن أي مؤشرات قد تشير الى تعرض المنزل للدخول عنوة.