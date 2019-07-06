، وصول 442 حاجًّا وحاجة من باكستان ضمن مبادرة طريق مكة إلى المدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبَّروا عن خالص شكرهم وامتنانهم للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين

وصلت أمس طائرة الدفعة الثانية من الحجاج الباكستانيين ضمن مبادرة طريق مكة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وعلى متنها 442 حاجًّا وحاجة لأداء فريضة حج هذا العام 1440هـ، وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وكان سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى السعودية راجا علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في المطار والقطاعات الحكومية المشاركة في المبادرة، في مقدمة استقبال الحجاج، ورحبوا بهم، وأهدوهم باقات الورود، وأطباقًا متنوعة من التمور والحلويات، إضافة إلى عدد من عبوات ماء زمزم، ثم استقلوا الحافلات متجهين إلى المساكن المعدة لهم دون حَمْل أي أمتعة أو القيام بأي إجراءات أخرى.

وعبَّر الحجاج عن خالص شكرهم وامتنانهم لحكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للعمل بكل ما من شأنه تيسير أداء الحجاج والمعتمرين نسكهم، وذلك من خلال تسخير الإمكانيات كافة، وتجنيد جُل طاقاتها لتمكين قاصدي البيت الحرام من معتمرين وحجاج من أداء فريضتهم بكل يسر وسهولة، والعودة لأوطانهم سالمين.