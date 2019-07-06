، "ساديو ماني" يقود السنغال لدور ربع نهائي أمم إفريقيا على حساب أوغندا ،

محمد بن مسعود - الدمام - حجزت السنغال أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مكانها في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر بتغلبها على منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي لحساب دور ثمن نهائي البطولة.

ويدين منتخب السنغال بالفضل لنجم فريق ليفربول الإنكليزي ساديو ماني صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.

وأهدر ساديو ماني فرصة تعزيز التقدم لمنتخب بلاده بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 60 نتيجة تصدي الحارس دينيس أونيانغو.