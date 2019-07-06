اخبار السعوديه

"ساديو ماني" يقود السنغال لدور ربع نهائي أمم إفريقيا على حساب أوغندا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

محمد بن مسعود - الدمام - حجزت السنغال أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مكانها في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر بتغلبها على منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي لحساب دور ثمن نهائي البطولة.

ويدين منتخب السنغال بالفضل لنجم فريق الإنكليزي ساديو ماني صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.

وأهدر ساديو ماني فرصة تعزيز التقدم لمنتخب بلاده بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 60 نتيجة تصدي الحارس دينيس أونيانغو.

"ساديو ماني" يقود السنغال لدور ربع نهائي أمم إفريقيا على حساب أوغندا

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-06

حجزت السنغال أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مكانها في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر بتغلبها على منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي لحساب دور ثمن نهائي البطولة.

ويدين منتخب السنغال بالفضل لنجم فريق ليفربول الإنكليزي ساديو ماني صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.

Advertisements

وأهدر ساديو ماني فرصة تعزيز التقدم لمنتخب بلاده بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 60 نتيجة تصدي الحارس دينيس أونيانغو.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440

12:23 AM

حجزت السنغال أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مكانها في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر بتغلبها على منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي لحساب دور ثمن نهائي البطولة.

ويدين منتخب السنغال بالفضل لنجم فريق ليفربول الإنكليزي ساديو ماني صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.

وأهدر ساديو ماني فرصة تعزيز التقدم لمنتخب بلاده بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 60 نتيجة تصدي الحارس دينيس أونيانغو.

، "ساديو ماني" يقود السنغال لدور ربع نهائي أمم إفريقيا على حساب أوغندا ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "ساديو ماني" يقود السنغال لدور ربع نهائي أمم إفريقيا على حساب أوغندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا