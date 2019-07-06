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محمد بن مسعود - الدمام - حجزت السنغال أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مكانها في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر بتغلبها على منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي لحساب دور ثمن نهائي البطولة.
ويدين منتخب السنغال بالفضل لنجم فريق ليفربول الإنكليزي ساديو ماني صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.
وأهدر ساديو ماني فرصة تعزيز التقدم لمنتخب بلاده بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 60 نتيجة تصدي الحارس دينيس أونيانغو.
"ساديو ماني" يقود السنغال لدور ربع نهائي أمم إفريقيا على حساب أوغنداصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-06
حجزت السنغال أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مكانها في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر بتغلبها على منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي لحساب دور ثمن نهائي البطولة.
ويدين منتخب السنغال بالفضل لنجم فريق ليفربول الإنكليزي ساديو ماني صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.
وأهدر ساديو ماني فرصة تعزيز التقدم لمنتخب بلاده بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 60 نتيجة تصدي الحارس دينيس أونيانغو.
06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
12:23 AM
حجزت السنغال أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب مكانها في الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا المقامة حالياً في مصر بتغلبها على منتخب أوغندا بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب القاهرة الدولي لحساب دور ثمن نهائي البطولة.
ويدين منتخب السنغال بالفضل لنجم فريق ليفربول الإنكليزي ساديو ماني صاحب الهدف الوحيد الذي سجله في الدقيقة 15 من زمن اللقاء، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 3 أهداف.
وأهدر ساديو ماني فرصة تعزيز التقدم لمنتخب بلاده بإهداره ركلة جزاء في الدقيقة 60 نتيجة تصدي الحارس دينيس أونيانغو.
، "ساديو ماني" يقود السنغال لدور ربع نهائي أمم إفريقيا على حساب أوغندا ،
المصدر : الخليج 365
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