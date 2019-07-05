السعودية | بالصور.. أصحاب السمو الأمراء يؤدون صلاة الجنازة على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد

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أدت جموع المصلين بعد صلاة المغرب (الجمعة) بالمسجد الحرام بمكة المكرمة، صلاة الجنازة على الفقيدة صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد –يرحمها الله-، يتقدمهم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، وأبناء الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ومستشار خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن نايف بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وعددٌ من أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب الفضيلة والمعالي والسعادة، وجمع غفير من المصلين، وعقب الصلاة شيعت جموع المصلين الفقيدة إلى مقبرة العدل، حيث واروا جثمانها الطاهر.

ويتلقى أبناء وبنات الفقيدة –رحمها الله-، التعازي بقصر المغفور له بإذن الله صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز – يرحمه الله- بمحافظة جدة، في حي الحمراء، اعتباراً من يوم غد السبت ٣/ ١١/ ١٤٤٠هـ الموافق ٦/ ٧/ ٢٠١٩م، لمدة ثلاثة أيام، من بعد صلاة المغرب.

وسيكون عزاء الرجال من البوابة الجنوبية؛ بينما سيكون عزاء النساء من البوابة الشمالية.



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