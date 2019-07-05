2019-07-05

غبار وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق منها الشرقية، والرياض، ونجران، والأجزاء الشمالية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وأيضًا توقعت الأرصاد الجوية تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان، والطائف والباحة.