- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم غبار وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
غبار وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.
وتوقعت الأرصاد استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق منها الشرقية، والرياض، ونجران، والأجزاء الشمالية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، بالإضافة إلى السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.
وأيضًا توقعت الأرصاد الجوية تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات عسير وجازان، والطائف والباحة.
كانت هذه تفاصيل خبر غبار وأمطار رعدية غدًا على هذه المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.