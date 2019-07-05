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بلدية قنا تصادر 20 كم من اللحوم الفاسدة

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2019-07-05

بلدية قنا تصادر 20 كم من اللحوم الفاسدة

متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - قنا

نفذت بلدية مركز قنا التابعة لمحايل عسير جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.

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وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 20 كم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق محلين تجاريين، كما سجلت عددًا من المخلفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.

وأكد رئيس البلدية، أحمد بن عامر العربي، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.





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