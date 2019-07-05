الان تتابع وفاة شابين في حادث مروّع بالباحة (صور) والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الباحة - الخليج 365 - عايض ال ركبان لقي شابان في العقد الثاني من العمر مصرعهما نتيجة حادث انقلاب في مخطط بني سار بالباحة. وقال المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد منسي الزهراني، إنه ورد بلاغ إلى عمليات الهلال الأحمر في تمام الساعة 18:30 بانقلاب مركبة واحتجاز شخصين داخلها – الموقع مخطط بني سار. Advertisements وأضاف: “على الفور تم توجية فرقتين من الهلال الأحمر إلى الموقع وتولت فرق الدفاع المدني فك احتجاز الشابين داخل المركبة وإخراجهم وعند الكشف عليهما من قبل طاقم الهلال الأحمر اتضح وفاتهم نتيجة الإصابات الخطيرة في الرأس “.

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