شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل إمارة مكة يتفقد مشاريع مشعر منى.. ويؤكد جاهزيتها والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) تفقد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام الفالح، اليوم (الجمعة)، عدداً من المشاريع التي تُنفذها هيئة تطوير المنطقة بالشراكة مع عدة جهات في مشعر منى، مؤكداً أنها ستكون جاهزة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج للعام الحالي. وتأتي الجولة التفقدية للدكتور الفالح إنفاذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.



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