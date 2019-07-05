شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء باكستان: المملكة توفر خدمات مطورة لضيوف الرحمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسلام أباد)

أثنى رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، على تطبيق مبادرة «طريق مكة» في باكستان، معرباً عن شكره وتقديره للمملكة على ما توفره من خدمات لضيوف الرحمن وحرصها على التطوير المستمر لكل ما من شأنه تمكين المسلمين من أداء فريضة الحج بأمن وأمان وطمأنينة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس (الجمعة)، الصالة المخصصة لتطبيق مبادرة «طريق مكة» لحج هذا العام في مطار إسلام أباد الدولي التي انطلقت أمس.

وكان في استقبال عمران خان لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، ورئيس وفد المملكة للمبادرة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف، وعدد من المسؤولين في فريق المبادرة.

وشاهد خان التجهيزات الخاصة بتنفيذ المبادرة والإجراءات التي يتم إنجازها في مطار إسلام أباد الدولي بشكل منظم لتيسير دخول الحجاج الباكستانيين للمملكة لأداء فريضة الحج.