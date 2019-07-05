شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم مكة» يستقبل 19 طالباً وطالبة من أبناء الشهداء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الدهاس (مكة المكرمة) al-

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة لاستقبال 19 طالباً وطالبة من سفراء «حماة الوطن»، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقتها وزارة التعليم بالتزامن مع «عاصفة الحزم»، بهدف تعزيز قيم الولاء والانتماء للوطن.

وتحولت المبادرة إلى مشروع في المرحلة الثانية تحت مسمى «سفراء الأمل»، وأُطلق عليها في المرحلة الثالثة «سفراء العزم»، والمرحلة الرابعة «سفراء الظفر»، وفي المرحلة الحالية «حماة الوطن»، وروادها هم الطلاب والطالبات من أبناء شهداء الوطن وبناتهم، حيث يقوم السفراء ومرافقيهم بزيارات للأندية الموسمية وأندية الحي يبثون خلالها مشاعرهم وينقلون تجاربهم.

ويتكون الوفد من طلاب وطالبات من محافظتي ظهران الجنوب وسراة عبيدة، حيث تم إعداد برنامج متكامل للوفد خلال فترة وجودهم في مكة المكرمة.