شكرا لقرائتكم خبر عن أبها: محاولات لإنقاذ شاب علق في منتزه السودة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - خالد آل مريّح (أبها) يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر محاولات الجهات المختصة إنقاذ شاب عالق في أحد المواقع الوعرة بمنتزه السودة في مدينة أبها، منذ الساعة الثانية ظهراً. وعلمت "الخليج 365" أن الشاب مصور فوتوغرافي، ولا زالت محاولات إنقاذه متواصلة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.