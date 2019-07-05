شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يؤدي الصلاة على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أدى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء، ووكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري، وجمع من المُصلين, اليوم (الجمعة)، صلاة الميت بعد المغرب في المسجد الحرام على الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد، والدة الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز. تغمد الله الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته وأسكنها فسيح جناته.



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