، العثور على جثة مواطن متحللة في منزل بجدة.. وجهود مكثفة لكشف الملابسات ،

- 1/2
- 2/2
فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة مواطن متحللة داخل منزله بأحد الأحياء بوسط مدينة جدة.
تفصيلاً وبحسب مصادر "الخليج 365"، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغاً من مواطن أفاد بانبعاث رائحة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد الأحياء بوسط جدة، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين لموقع البلاغ اتضح وجود جثة متحللة معروفة الهوية من قبل المبلغ.
وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة واتضح أن الوفاة وقعت قبل أسبوع وينتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.
وتولى مركز شرطة النزهة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.
العثور على جثة مواطن متحللة في منزل بجدة.. وجهود مكثفة لكشف الملابساتهادي العصيمي الخليج 365 2019-07-05
فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة مواطن متحللة داخل منزله بأحد الأحياء بوسط مدينة جدة.
تفصيلاً وبحسب مصادر "الخليج 365"، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغاً من مواطن أفاد بانبعاث رائحة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد الأحياء بوسط جدة، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين لموقع البلاغ اتضح وجود جثة متحللة معروفة الهوية من قبل المبلغ.
وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة واتضح أن الوفاة وقعت قبل أسبوع وينتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.
وتولى مركز شرطة النزهة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
11:34 PM
مصادر "الخليج 365": أحداثها وقعت قبل أسبوع ومعروفة الهوية من قبل المبلغ
فتحت شرطة محافظة جدة تحقيقاً موسعاً في العثور على جثة مواطن متحللة داخل منزله بأحد الأحياء بوسط مدينة جدة.
تفصيلاً وبحسب مصادر "الخليج 365"، باشرت الجهات الأمنية بمحافظة جدة بلاغاً من مواطن أفاد بانبعاث رائحة من أحد المنازل القريبة من منزله في أحد الأحياء بوسط جدة، وعند انتقال رجال الأمن والمختصين لموقع البلاغ اتضح وجود جثة متحللة معروفة الهوية من قبل المبلغ.
وباشرت الأدلة الجنائية وتم الكشف على الجثة واتضح أن الوفاة وقعت قبل أسبوع وينتظر إصدار تقرير مبدئي بالحالة لحين إصدار تقرير نهائي من قبل الجهات المختصة.
وتولى مركز شرطة النزهة إكمال التحقيقات لمعرفة حيثيات القضية والأسباب الحقيقية وراء الوفاة بحكم الاختصاص.
، العثور على جثة مواطن متحللة في منزل بجدة.. وجهود مكثفة لكشف الملابسات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر العثور على جثة مواطن متحللة في منزل بجدة.. وجهود مكثفة لكشف الملابسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.