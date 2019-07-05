محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من والأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء . "الخليج 365" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. "آل رشود" يحتفلون بزواج "خالد" في الأفلاج صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05 احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من والأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء . "الخليج 365" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. Advertisements 05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440 11:13 PM احتفل الشاب خالد بن علي آل رشود السبيعي مساء اليوم بزواجه في إحدى قاعات الأفراح بالأفلاج، وذلك بحضور جمع كبير من والأهالي والأعيان والأقارب والأصدقاء . "الخليج 365" تبارك لـ"آل رشود"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة. ، "آل رشود" يحتفلون بزواج "خالد" في الأفلاج ،

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