، تحت شعار "إجازتي".. "إصلاحية جدة" تختتم فعاليات النادي الصيفي للعام الحالي ،

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اختتمت إصلاحية جدة، أمس الخميس، فعاليات النادي الصيفي للعام الحالي 1440هـ تحت شعار "إجازتي" بدعم من إدارة التعليم بمحافظة جدة؛ حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين منه أكثر من 2000 شخص، بواقع 250 نزيلًا أسبوعيًّا.
وفي التفاصيل: أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة بالإنابة المقدم مسفر بن محسن الميموني، أن البرامج المقدمة خلال صيف هذا العام استمرت أكثر من ثمانية أسابيع، وتضمنت أربعة مسارات تدريبية، بواقع 32 برنامجاً، جرى توزيعها على ثمانية برامج لكل مسار منها.
ولفت "الميموني" إلى أن المسار الأول يتضمن التدريب والتقنية؛ إذ يحتوي التدريب على صيانة الحاسب الآلي وطرق استخداماته، والتجارة الإلكترونية، والمستهلك الذكي ومبادئ في صيانة الأجهزة الكهربائية.
وتضمن المسار الثاني الترفيةَ؛ حيث يقدم دوري كرة الطائرة ودوري تنس الطاولة ومواهب وإبداعات، ثم المسار الثالث عن التطوع الذي قدم محتويات عديدة عن حقوق ومسؤوليات المتطوعين وأفكار تطوعي، في حين تضمن المسار الرابع السياحة، وشمل التوزيع الجغرافي لمناطق المملكة وطرق استخدام الخرائط السياحية، والأمن والسلامة.
وفي الختام تسلم النزلاء المتميزون هدايا، واستمتع الحضور بما قدمه النزلاء في مسرحية تحت عنوان "لن أعود"، وذلك بحضور مساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمه بالإنابة العميد سعد بن عبدالله الأسمري، ومدير التعليم المكلف صديق خوجه.
تحت شعار "إجازتي".. "إصلاحية جدة" تختتم فعاليات النادي الصيفي للعام الحاليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-05
اختتمت إصلاحية جدة، أمس الخميس، فعاليات النادي الصيفي للعام الحالي 1440هـ تحت شعار "إجازتي" بدعم من إدارة التعليم بمحافظة جدة؛ حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين منه أكثر من 2000 شخص، بواقع 250 نزيلًا أسبوعيًّا.
وفي التفاصيل: أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة بالإنابة المقدم مسفر بن محسن الميموني، أن البرامج المقدمة خلال صيف هذا العام استمرت أكثر من ثمانية أسابيع، وتضمنت أربعة مسارات تدريبية، بواقع 32 برنامجاً، جرى توزيعها على ثمانية برامج لكل مسار منها.
ولفت "الميموني" إلى أن المسار الأول يتضمن التدريب والتقنية؛ إذ يحتوي التدريب على صيانة الحاسب الآلي وطرق استخداماته، والتجارة الإلكترونية، والمستهلك الذكي ومبادئ في صيانة الأجهزة الكهربائية.
وتضمن المسار الثاني الترفيةَ؛ حيث يقدم دوري كرة الطائرة ودوري تنس الطاولة ومواهب وإبداعات، ثم المسار الثالث عن التطوع الذي قدم محتويات عديدة عن حقوق ومسؤوليات المتطوعين وأفكار تطوعي، في حين تضمن المسار الرابع السياحة، وشمل التوزيع الجغرافي لمناطق المملكة وطرق استخدام الخرائط السياحية، والأمن والسلامة.
وفي الختام تسلم النزلاء المتميزون هدايا، واستمتع الحضور بما قدمه النزلاء في مسرحية تحت عنوان "لن أعود"، وذلك بحضور مساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمه بالإنابة العميد سعد بن عبدالله الأسمري، ومدير التعليم المكلف صديق خوجه.
05 يوليو 2019 - 2 ذو القعدة 1440
10:16 PM
استفاد منه 2000 شخص بواقع 250 نزيلًا أسبوعيًّا.. بدعم من إدارة التعليم
اختتمت إصلاحية جدة، أمس الخميس، فعاليات النادي الصيفي للعام الحالي 1440هـ تحت شعار "إجازتي" بدعم من إدارة التعليم بمحافظة جدة؛ حيث بلغ عدد النزلاء المستفيدين منه أكثر من 2000 شخص، بواقع 250 نزيلًا أسبوعيًّا.
وفي التفاصيل: أوضح مدير الإدارة العامة لإصلاحية جدة بالإنابة المقدم مسفر بن محسن الميموني، أن البرامج المقدمة خلال صيف هذا العام استمرت أكثر من ثمانية أسابيع، وتضمنت أربعة مسارات تدريبية، بواقع 32 برنامجاً، جرى توزيعها على ثمانية برامج لكل مسار منها.
ولفت "الميموني" إلى أن المسار الأول يتضمن التدريب والتقنية؛ إذ يحتوي التدريب على صيانة الحاسب الآلي وطرق استخداماته، والتجارة الإلكترونية، والمستهلك الذكي ومبادئ في صيانة الأجهزة الكهربائية.
وتضمن المسار الثاني الترفيةَ؛ حيث يقدم دوري كرة الطائرة ودوري تنس الطاولة ومواهب وإبداعات، ثم المسار الثالث عن التطوع الذي قدم محتويات عديدة عن حقوق ومسؤوليات المتطوعين وأفكار تطوعي، في حين تضمن المسار الرابع السياحة، وشمل التوزيع الجغرافي لمناطق المملكة وطرق استخدام الخرائط السياحية، والأمن والسلامة.
وفي الختام تسلم النزلاء المتميزون هدايا، واستمتع الحضور بما قدمه النزلاء في مسرحية تحت عنوان "لن أعود"، وذلك بحضور مساعد مدير السجون بمنطقة مكة المكرمه بالإنابة العميد سعد بن عبدالله الأسمري، ومدير التعليم المكلف صديق خوجه.
، تحت شعار "إجازتي".. "إصلاحية جدة" تختتم فعاليات النادي الصيفي للعام الحالي ،
المصدر : الخليج 365
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