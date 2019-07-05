إقامة عزاء والدة الأمير سعود بن نايف في قصر الأمير نايف بجدة غداً‎

أعلنت إمارة المنطقة الشرقية إقامة عزاء الأميرة الجوهرة بنت عبد العزيز بن مساعد، والدة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، ابتداءً من غد السبت ولمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت في بيان لها اليوم الجمعة أن العزاء سيقام في قصر الأمير نايف بن عبدالعزيز، بجده من بعد صلاة المغرب. وكان الديوان الملكي أعلن صباح اليوم وفاة الأميرة الجوهرة، ويصلى عليها بعد صلاة المغرب اليوم في المسجد الحرام.