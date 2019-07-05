بالصور: حرس الحدود يحبط محاولات لتهريب طن وربع الطن من الحشيش المخدر

أحبط رجال حرس الحدود بالمناطق الجنوبية (جازان ونجران وعسير) عدة محاولات لتهريب أكثر من طن وربع الطن من مادة الحشيش المخدر. ونشر الحساب الرسمي لحرس الحدود على “تويتر” صوراً لبعض المضبوطات مع المهربين الذين تم القبض عليهم. Advertisements

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