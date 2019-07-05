الحد الجنوبي يودّع «اليحيوي» شيخ شمل بني رايم

توفي اليوم الجمعة، شيخ شمل بني رايم آل يحيى وآل زيدان وآل نخيف، بالحد الجنوبي بمنطقة جازان، عن عمر يناهز الـ90 عامًا، بعد معاناة مع المرض.

وحسب مقربين، فإن الفقيد الشيخ سلمان بن حسين اليحيوي المالكي، أفنى جل حياته في خدمة دينه ووطنه وقيادته، ويعد أحد أبرز وأقدم المشايخ في منطقة جازان. فقد عاصر خمسة ملوك للسعودية كشيخ لشمل قبائله، وقد سجلت له مواقف بطولية مع الدولة ومع حرس الحدود بوجه الخصوص.

وكان الفقيد بمثابة السد المنيع للوطن ضد أعدائه، شديد البأس على من يريد المساس بشبر من ترابه، وسجّل العديد من المواقف البطولية الوطنية المخلصة، كان فيها مثالًا للحكمة والشجاعة، مهابًا بين القبائل لحزمه.

ويُعد الفقيد رمزًا من رموز الوطن على الحد لتضحياته الكبيرة في سبيل الدين والوطن؛ حيث سجل اسمه في التاريخ قائدًا قبليًا له حضوره البارز في المحن والملمات ودوره الرائد في الإصلاح، وله بصماته الواضحة في تنمية مجتمعه ورعيته.