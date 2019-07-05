تشييع جثمان الأميرة الجوهرة بنت عبدالعزيز بن مساعد بمكة

أدى مستشار خادم الحرمین الشريفین أمیر منطقة مكة المكرمة الأمیر خالد الفیصل، صلاة الجنازة، بعد المغرب في المسجد الحرام على الأمیرة الجوھرة بنت عبدالعزيز بن مساعد، كما أدى الصلاة على الفقيدة أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، والأمير محمد بن نايف، والأمير خالد بن سلطان، والمستشار في الديوان الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل، والأمير فيصل بن سلطان، ووزير الدولة لشؤون الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وأمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ووري جثمان الفقيدة في مقبرة العدل بمكة المكرمة. ويستقبل الأمير سعود بن نايف، وأبناء وبنات الأميرة الجوهرة، اليوم المعزين في وفاة والدتهم من بعد صلاة المغرب، وذلك بقصر الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله -، في حي الحمراء بمحافظة جدة.



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