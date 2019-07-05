حدد رئيس مجلس إدارة التجمع الصحي في الأحساء الدكتور أحمد الشعيبي لـ«دوت الخليج»، أمس 16 ميزة لمشروع التجمعات الصحية الجديدة في المملكة، مؤكدا عقد لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة الصحة، ومكتب تحقيق الرؤية في الوزارة، وأن هناك استعدادات سريعةً، لانطلاقة التجمع بالأحساء.

وقال الشعيبي إن «وزارة الصحة تعمل حالياً وفق خطة مستقبلية لتسليم كافة المستشفيات في المملكة إلى التجمعات الصحية في كل منطقة، وسيتولى التجمع الصحي في الأحساء، سيتولى الإشراف على جميع المستشفيات والمراكز الصحية في المحافظة، ومن ضمنها الموارد البشرية»، لافتاً إلى إطلاق تجمعات صحية في كل من: الرياض والدمام والقصيم وجدة والأحساء وحائل.

المزايا الإيجابية للتجمعات الصحية

01 تقليل فترات الانتظار للمرضى.

02 التركيز على مبادرات الصحة العامة والوقاية.

03 اتباع أفضل الإجراءات الفعالة لرعاية وخدمة المرضى.

04 إتاحة خيارات متعددة لتقديم الرعاية الصحية.

05 زيادة الاستثمار في قدرات الموظفين.

06 زيادة فرص التدريب وتطوير المهارات.

07 ضمان بيئة عمل محفزة للكفاءة والإبداع.

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08 إتاحة فرص التطور والتمكين للجميع بكل شفافية وعدل.

09 زيادة الاستقلالية والمسؤولية في اتخاذ القرارات.

10 زيادة المرونة التشغيلية في المنشآت.

11 تحسين بيئة العمل لتحفيز استغلال وقت مقدم الخدمة بشكل فعال.

12 تحسين البنى التحتية وإدارة المرافق ومعايير السلامة.

13 تعزيز استخدام الموارد لتسهيل اتخاذ القرارات الإستراتيجية.

14 متابعة التحسينات في الأنظمة وجودة الرعاية وتسهيل تنفيذها من خلال تقنيات المعلومات.

15 تحسين كفاءة مقدمي الخدمات الصحية، ورفع جودة الخدمات.

16 توفير فرص إضافية لقيام المزيد من التخصصات النوعية في المجال الصحي.