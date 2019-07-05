تسهيل تعديل المهنة للمعلمين

وقال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص إن الإدارة العامة للتعليم عملت على تسهيل مهمة تعديل المهنة للمعلمين والمعلمات، بالتعاون مع إدارة الأحوال المدنية، وذلك بهدف عدم إشغالهم عن مهامهم العملية، حيث لن يتطلب منهم مراجعة إدارة التعليم أو الأحوال المدنية، بل سيتم الرفع بالطلب بعد المباشرة، وإنهاء إجراءات التعديل.
وأضاف أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية أكملت استعدادها لاستقبال 983 معلما ومعلمة من المرشحين للوظائف التعليمية والموجهين لتعليم المنطقة الشرقية، حيث ستبدأ المقابلات الشخصية للمعلمين والمعلمات من الأحد المقبل وحتى الأربعاء للمعلمين بمقر متوسطة أبوعبيدة بمدينة الدمام، والمعلمات بقسم الشؤون التعليمية بنات بمبنى الخدمات المساندة قاعة المعرفة.
وبين الكشف الطبي سيكون عبر برنامج أوتار الإلكتروني بالتعاون مع الشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، فبعد إكمال المعلم والمعلمة المقابلات الشخصية، والتأكد من كامل المسوغات، يتم توجيههم إلى أحد مستشفيات المنطقة الشرقية إلكترونيا، ويقوم الزميل بالذهاب للمستشفى المحدد لإجراء الكشف الطبي، ثم يتولى المستشفى إرسال النتيجة إلكترونيا لإدارة التعليم مباشرةً.
مسوغات مطلوب إحضارها من المرشحين
- الهوية الوطنية مع صورتين منها.
- صورتان شخصيتان.
- وثقية التخرج الأساس مع صورتين منها.
- السجل الأكاديمي الأساس مع صورتين منه.
- شهادة الدبلوم التربوي مع صورتين منه لمن لديه
- دبلوم بعد البكالوريوس.
- ترجمة السجل الأكاديمي إذا كان صادرا من جامعة خارجية.
- صورة من كشف الحساب «الآيبان» مصدق من البنك.
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