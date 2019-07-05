حيوانات مفترسة
قال مناحي الضبيعي إن «الطريق الدائري يشهد حركة مستمرة؛ لأنه يختصر على الأهالي القاطنين في شمال العقيق المرور بطريق جرب الرياض مباشرةً، وقد وقعت عدة حوادث في هذا الطريق راح ضحيتها عدد من الأشخاص، لذلك نأمل إطلاق التيار الكهربائي به قريبا للحد من الحوادث».
وأبان عايض البشيبشي أن «الأهالي يلقون بجوار الطريق الحيوانات النافقة، مما تسبب في كثرة الحيوانات المفترسة من ذئاب وكلاب وضباع وغيرها، فحريا من بلدية العقيق إنارة الطريق على وجه السرعة، لمنع وصول هذه المفترسات إلى المنازل التي قد تكون خطرة على الأسر خاصة الأطفال»، مبينا أن الطريق يخدم الكثير من القرى وقد يكون طريقا بديلا للشاحنات في قادم الأيام.
في انتظار الكهرباء
أوضح رئيس بلدية العقيق المكلف مفلح عشق لـ«دوت الخليج» أن «أعمال الإنارة انتهت قبل شهر للطريق المزدوج الرابط ما بين مخطط الشعبة ومخطط المطار، وهو ضمن مشروع سفلته وأرصفة وإنارة»، مشيرا إلى أن البلدية بانتظار إطلاق التيار من قبل شركة الكهرباء، حيث تمت مخاطبتهم بعد الانتهاء من الأعمال.
كانت هذه تفاصيل خبر أهالي الدنان والشعبة بعقيق الباحة ينتظرون إنارة الطريق المزدوج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.