أهالي الدنان والشعبة بعقيق الباحة ينتظرون إنارة الطريق المزدوج

يشتكي عدد من الأهالي الواقعة منازلهم على الطريق الدائري الخاص ببلدية العقيق، والذي يربط مخطط المطار بالدنان والشعبة من عدم إطلاق التيار الكهربائي في الطريق الذي يعتبر من الطرق الحيوية والمهمة، مؤكدين أن غياب الإنارة أحد أسباب وقوع الحوادث الليلية.

حيوانات مفترسة

قال مناحي الضبيعي إن «الطريق الدائري يشهد حركة مستمرة؛ لأنه يختصر على الأهالي القاطنين في شمال العقيق المرور بطريق جرب الرياض مباشرةً، وقد وقعت عدة حوادث في هذا الطريق راح ضحيتها عدد من الأشخاص، لذلك نأمل إطلاق التيار الكهربائي به قريبا للحد من الحوادث».

وأبان عايض البشيبشي أن «الأهالي يلقون بجوار الطريق الحيوانات النافقة، مما تسبب في كثرة الحيوانات المفترسة من ذئاب وكلاب وضباع وغيرها، فحريا من بلدية العقيق إنارة الطريق على وجه السرعة، لمنع وصول هذه المفترسات إلى المنازل التي قد تكون خطرة على الأسر خاصة الأطفال»، مبينا أن الطريق يخدم الكثير من القرى وقد يكون طريقا بديلا للشاحنات في قادم الأيام.

في انتظار الكهرباء

أوضح رئيس بلدية العقيق المكلف مفلح عشق لـ«دوت الخليج» أن «أعمال الإنارة انتهت قبل شهر للطريق المزدوج الرابط ما بين مخطط الشعبة ومخطط المطار، وهو ضمن مشروع سفلته وأرصفة وإنارة»، مشيرا إلى أن البلدية بانتظار إطلاق التيار من قبل شركة الكهرباء، حيث تمت مخاطبتهم بعد الانتهاء من الأعمال.