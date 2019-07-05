مقاول جديد لسفلتة قرى الحرث

عقد المجلس البلدي بمحافظة الحُرَّث أول من أمس جلسته العادية لشهر شوال في مقر المجلس البلدي، بحضور أعضاء المجلس.

وقال رئيس المجلس علي أبوعقيلة إن «بعض المواطنين ذكروا أن أعمدة الإنارة التي تم زرعها في معظم طرقات المحافظة بدون تشغيل، وبسؤال البلدية أكدت أن أحد المقاولين قام بتشغيل الأعمدة، فتم مخاطبة شركة الكهرباء لتوفير 11 عدادا لتركيبها في الطرق، ليقوم المقاول بتمديد الكيابل وتشغيلها».

وأضاف أن مشروع السفلتة المتعثر من عام 1434 تم ترسيته على مقاول جديد، وستتم قريباً سفلتة بعض القرى حسب الأولوية .

وأبان أبوعقيلة أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من المجلس البلدي والبلدية لحصر كل احتياجات القرى لرفعها للوزارة لزيادة مخصص المشاريع في ميزانية البلدية».