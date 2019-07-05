تعثر إنشاء مدرسة نسائية بالخفجي يرفع أسعار تعليم القيادة في الأحياء

فيما حصلت 11 مدرسة جديدة لتعليم القيادة على تراخيص للعمل، مازال بعض المحافظات في انتظار افتتاح مدرسة لتعليم القيادة، ومن ضمنها محافظة الخفجي، الذي لا زال مشروع إنشاء مدرسة لتعليم القيادة للمرأة متعثرا، وهو ما أدى إلى ظهور مدربات غير مرخصات يقمن بتدريب النساء في الأحياء بـ500 ريال في الساعة.

دروس خصوصية

استغل عدد من النسوة في الخفجي - تحديداً حاملات رخصة القيادة من دول الجوار- عدم وجود مدارس لتعليم القيادة بالمحافظة، وخبرتهن في القيادة، في تقديم دروس خاصة لمن ترغب بتعلم القيادة، حيث يتراوح سعر ساعة التدريب الواحدة من 200 ريال إلى 500 ريال، ويتم التدريب داخل الأحياء.

السعر وفق الإمكانات

كشفت مدربة لـ«دوت الخليج» أن «أسعار تدريب النساء على القيادة يتم احتسابه وفق الساعات والأيام، وكذلك يختلف حسب الإمكانات، فالمتدربة التي تملك مركبة يتم تدريبها عن طريق مركبتها بسعر بين 150 ريالا و 200 ريال للساعة، وإن كانت المركبة تعود للمدربة يتراوح سعر التدريب من 500 ريال إلى 400 ريال».

وحول الخوف من المساءلة القانونية لعدم حملهن تراخيص للتدريب، قالت المدربة: إنها لا تجبر المتدربات على شروط معينة، فأغلبهن يأتين بموافقة ذويهن، ولا يلتفتن لخانة الأسعار.

التدريب في الكويت

قالت نوف الرويلي وهي حاصلة علي رخصة قيادة من الكويت لـ«دوت الخليج» إن «هناك بعض العوائق التي تواجه السعوديات لتعلم القيادة بالكويت مثل: إلزام المتدربة بحمل بطاقة مدنية كويتية، إضافة إلى بُعد مراكز التدريب، فأغلبها بالمحافظات الداخلية، كما أن ازدحام المنافذ يتسبب في التخلف عن حصص التدريب، وهو ما يتطلب الحضور قبلها بساعات»، مضيفة أن أسعار التدريب تختلف حسب المدارس، وهي مناسبة ومعقولة، حيث تصل إلى 15 دينارا كويتيا للساعة أي ما يعادل 180 ريالا سعوديا.

100 ألف قائدة سيارة

توقعت إحصائية أن يرتفع عدد الحاصلات على رخص القيادة في المملكة من 75 ألف سيدة إلى أكثر من 100 ألف مع نهاية 2019، حيث سيتم تغطية جميع مناطق المملكة بمدارس تعليم القيادة، بعد صدور تراخيص لافتتاح 11 مدرسةً، بينما تعمل حاليا 7 مدارس لتعليم القيادة للنساء بكفاءة عالية.

- 75 ألف سيدة حصلنّ على الرخصة.

- 100 سيدة من المتوقع حصولهن على الرخصة مع نهاية العام الحالي.

7 مدارس لتعليم القيادة للمرأة تعمل حاليا:

1- أرامكو السعودية

2- جامعة الأميرة نورة

3- جامعة الملك عبدالعزيز

4- جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل

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5- تبوك

6- جامعة القصيم

7- حائل

11 مدرسة لتعليم القيادة صدرت تراخيص لها:

1- جامعة جدة

2- جامعة الطائف

3- جامعة الباحة

4- الأحساء

5- جازان

6- الحدود الشمالية

7- الجوف

8- عسير

9- مكة المكرمة

10- المدينة المنورة

11- نجران