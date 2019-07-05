250 مدربة مرشحة لمدرسة تعليم القيادة

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة معهد الإمارات للسياقة، متعهد التشغيل والتدريب في مدرسة تعليم قيادة المركبات للسيدات في الأحساء عامر بالحصا إن الأرقام الإحصائية لإجمالي أعداد المتقدمات للعمل كمدربات حتى ظهر أول من أمس 250 مدربة سعودية.

أوضح بالحصا لـ«دوت الخليج» أن «المدرسة ستتواصل خلال الأيام المقبلة مع المتقدمات المستوفيات للاشتراطات لحضور المقابلة الشخصية في أحد الفنادق بمحافظة الأحساء، ومن ثم إجراء اختبار عملي ميداني على قيادة المركبة، والتأكد من مستوى قيادتهن وإلمامهن بالجوانب الفنية الأخرى المتعلقة بقيادة المركبات، علاوةً على التأكد من خبرات المتقدمة في القيادة، وعدد السنوات الفعلية للقيادة».

وأضاف أن الوظائف المطروحة في الدفعة الأولى للمدربات فقط يليها في الدفعات الأخرى للمجالات الإدارية المختلفة، مؤكداً الحرص على اختيار المدربات المؤهلات في أعمال التدريب على قيادة المركبات دون تحديد سن محدد للمدربات، وفي وقت لاحق سيتم تحديد المستوى الوظيفي لكل مدربة طبقاً لمستوى الأداء في العمل والخبرات التي تمتلكها كل متدربة.