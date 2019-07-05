رفع مستوى الخدمات البلدية بالمحافظات الحدودية

وأكد أمين منطقة جازان أهمية سرعة إنجاز المشاريع البلدية التي تحت التنفيذ في الوقت المحدد لها، وبجودة ومواصفات فنية عالية، لتساهم في رفع مستوى الخدمات البلدية لسكان المحافظات الحدودية، مطالبا الجميع بمضاعفة الجهود لتحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المواطنين، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات ولاة الأمر.
وأضاف أن «المشاريع البلدية المستمرة في محافظات المنطقة الحدودية، دليل على أن الحياة تسير بشكل طبيعي في المحافظات الحدودية، وأن عجلة التنمية مستمرة»، مضيفا أن الجولة التفقدية تأتي لمتابعة تنفيذ سير المشاريع البلدية، وبحث ومعالجة أي عوائق تحول دون سرعة تنفيذها، ودراسة احتياجات محافظة الطوال الحدودية من الخدمات والمشاريع البلدية.
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