استقبال ضيوف الرحمن بمنظومة الضيافة والخدمات

تواصلَ توافد أفواج حجاج بيت الله الحرام القادمين جوا إلى المملكة، ونفذَ مشروع تعظيم البلد الحرام بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة مبادرة استقبال أول وفد من ضيوف الرحمن، وذلك بمركز تفويج الحجاج بالنوارية. وأوضح مدير عام المشروع سعيد الغامدي أن المبادرة تأتي تحقيقاً لقيم الاحتفاء بوفد الرحمن وللإسهام في تحقيق أهداف برنامج خدمة ضيف الرحمن ضمن رؤية المملكة 2030، مبينا أن المشروع يسعى إلى إشاعة مفاهيم الضيافة المكية من خلال هذه المبادرات بمشاركة مختلف شرائح المجتمع.

مهام وأعمال

تابعت هيئة المسجد الحرام توزيع الخطة التشغيلية على كافة الأقسام الخاصة بها، وأوضح مدير إدارة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمسجد الحرام الشيخ علي بن حامد النافعي أن الخطة في هذا الموسم تشمل عددًا من الخدمات الجديدة. وقال النافعي: إن الخطة التشغيلية تحتوي على أكثر من 20 برنامجا ومبادرة في توعية وإرشاد حجاج بيت الله الحرام، ويشمل العمل: قسم المطاف في المواقع بجوار الكعبة المشرفة، واستدارة صحن الطواف، وخلف مقام إبراهيم عليه السلام، وقسم مراكز التوعية واللجان المختلفة داخل المسجد الحرام.

وتتركز المهام والأعمال داخل صحن الطواف والأروقة الداخلية والأدوار المتكررة والصفا والمروة والساحات المحيطة بأعمال محددة تختص بجانب التوعية والتوجيه والإرشاد والنصح بالتعاون مع عدد من الإدارات ذات العلاقة، مضيفا أن الجميع في استعداد تام لاستقبال وفود الرحمن وتقديم الخدمة المميزة لهم.

أفضل الخدمات

قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري إنه تنفيذا للتوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بتوفير أفضل الخدمات وأقصى درجات الراحة لضيوف الرحمن، فقد استعدت الهيئة لاستقبال وخدمة حجاج بيت الله الحرام في وقت مبكر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والحكومية المعنية بخدمة ضيوف الرحمن وشركات الطيران ومؤسسات الحجاج والشركات المساندة، وتعزيز التعاون مع هذه الجهات لتنفيذ التوجيهات بدقة وتقديم أفضل الخدمات للحجاج وتيسير إجراءاتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم بعد أداء مناسكهم.

وأكد أن الهيئة حرصت من خلال استعدادها المبكر على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم حجاج بيت الله الحرام عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وتجنيد الطاقات وتسخير الإمكانات والتجهيزات في مرافق المطارين لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن على النحو الذي وجهت به القيادة.

مشروع تعظيم البلد الحرام

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- يأتي بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة

- يستقبل وفود ضيوف الرحمن

- يحقق أهداف رؤية 2030

من خطط هيئة المسجد الحرام

- 20 برنامجا ومبادرة للتوعية والإرشاد.

- العمل في مواقع بجوار الكعبة المشرفة.

- مراكز للتوعية ولجان داخل المسجد الحرام.