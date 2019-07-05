ختام مبادرة سجلني بالعارضة

وعبّر بن منيخر عن سعادته بمثل هذه المبادرات النوعية الطموحة المواكبة لرؤية المملكة العظيمة، وإيماناً بقدرات الشباب واستثماراً للطاقات المُلهمة، التي تلامس احتياجات المجتمع وتسهم في رفع كفاءتهم وقدراتهم الذهنية، وتعزز ثقتهم في أنفسهم لتقديم خدمات مجتمعية تطوعية بكل ثقة واقتدار، مشيداً بأصحاب المبادرة وكل من ساهم فيها حتى أينعت وآتت ثمارها.
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