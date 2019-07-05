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ختام مبادرة سجلني بالعارضة

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رعى محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر ختام مبادرة «سجلني2» لتسجيل الخريجين من طلاب المرحلة الثانوية العامة عبر البوابات الإلكترونية للجامعات والكليات والمعاهد والقطاعات العسكرية، إضافة لتقديم الاستشارات والإرشاد الأكاديمي للعام الثاني على التوالي بساحة الملك سلمان للاحتفالات والتي نفذها مجلس شباب محافظة العارضة بحضور شركاء المبادرة.

وعبّر بن منيخر عن سعادته بمثل هذه المبادرات النوعية الطموحة المواكبة لرؤية المملكة العظيمة، وإيماناً بقدرات الشباب واستثماراً للطاقات المُلهمة، التي تلامس احتياجات المجتمع وتسهم في رفع كفاءتهم وقدراتهم الذهنية، وتعزز ثقتهم في أنفسهم لتقديم خدمات مجتمعية تطوعية بكل ثقة واقتدار، مشيداً بأصحاب المبادرة وكل من ساهم فيها حتى أينعت وآتت ثمارها.


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