أمانة الشرقية تعالج الحفريات

رأس وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بالإنابة المهندس مازن بخرجي اجتماعا، في وكالة التعمير والمشاريع، مؤخرا، وذلك لوضع حلول لمعالجة الهبوطات على مسار الحفريات بالطرق، بحضور عدد من منسوبي البلديات والأمانة من ذوي العلاقة.

وأوضح المهندس مازن بخرجي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة أسباب الهبوطات، ووضع حلول فنية لها باستخدام المواد البديلة، والتي تمتاز بسرعة الصب وقصر الوقت في التنفيذ ومقاومة عالية لهذه الطبقة مقارنة بطبقات الدفان، إلى جانب سهولة التنفيذ، كما تم عرض تجربة الأمانة في تصريف مياه الأمطار بالتعاون مع إحدى شركات الخرسانة الجاهزة بضاحية الملك فهد وحي النور، لافتا إلى أن الاجتماع جاء بناء على توجيهات معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، بضرورة وضع الحلول لمعالجة الهبوطات على مسار الحفريات، وذلك من خلال استخدام مواد (CLSM) ذات مقاومة منخفضة أسفل طبقة الإسفلت.