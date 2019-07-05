60 صنفا من الفاكهة الاستوائية بمزارع جازان

بدأت وزارة البيئة والمياه ممثلةً بمركز الأبحاث الزراعية بجازان، برنامج زراعة المحاصيل الواعدة، الذي أعلنت عنه الوزارة ببحوث ميدانية أجريت لزراعة أكثر من 60 صنفاً من الفواكه الاستوائية التي تعود بمردود اقتصادي مميز.

وأكد مدير مركز الأبحاث الزراعية المهندس أحمد السلامي لـ «دوت الخليج» ، أن الأصناف الناجحة في الزراعة تضمنت: المانجو، 4 أصناف من التين، صنفان من الجوافة، فضلاً عن القشطة، التشيكوا، الكرميولا، الباباي، الكاجو، الجاك فروت، الأفكادوا، دارجون فروت، البتايا، إضافة إلى أصناف أخرى.

مساحات واسعة

أضاف السلامي « تتميز المحاصيل الواعدة بمردودها المالي المميز، إضافة إلى مساعدة المزارعين على توفير حلول وخيارات زراعية جديدة بالمناطق القاسية والمساحات الواسعة وغير المنظمة، وذلك بهدف اختيار أنواع وأصناف جديدة تتيح للمزارع خيارات لتحسين دخله»، لافتا إلى أن المركز نجح في زراعة تشكيلة منوعة من النباتات العطرية والزهرية والفل البلدي والصباريات والنباتات الداخلية وأشجار الظل والحرجيات.

فرق بحثية

لفت السلامي إلى أن المركز قام خلال الفترات السابقة بإرسال فرق بحثية متنوعة تستهدف تطوير عدة محاصيل هامة مثل مزارع البن بالمرتفعات الجبلية لجازان وعسير والباحة، وزارت الفرق البحثية عدة مزارع جمعت منها عينات للتربة والمياه فُحصت جميعها في المختبر المركزي بالتعاون مع جامعة جازان، للكشف عن الخواص الكيميائية للبن المحلي لتطويره ورفع جودته، وسجل الباحثون من خلال الحصر المبدئي للغطاء النباتي لجبل الضيعة الواقع في محافظة هروب الصهاليل نتائج مميزة لنباتات عطرية وزهرية متنوعة ونادرة.

وشدد السلامي على استعداد المركز لتطوير الحلول الزراعية وتطويرها في منطقة جازان، وعمل خطة اقتصادية ناجحة تواكب رؤية 2030.

من الأصناف الاستوائية

- الكاجو

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- الكنوا

- ورود وأزهار القطف

- القرطم

- التفاح الشوكي

- القشطة

- التشيكوا

- الباباي