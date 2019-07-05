خبراء دوليون يشاركون في مهرجان العسل

استعرض رئيس مجلس إدارة جمعية النحالين التعاونية بالباحة، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان العسل الثاني عشر، الدكتور أحمد الخازم، فعاليات المهرجان ومهام جمعية النحالين التعاونية منذ نشأتها. وأوضح الخازم الأدوار التي تقوم بها الجمعية تجاه المنطقة والمجتمع ومنها قيامها بتنظيم مهرجان دولي سنوي للعسل في منطقة الباحة لربط اسم العسل باسم المنطقة في أذهان جميع المواطنين أسوةً بجميع المهرجانات في مناطق المملكة، مشيرا إلى أن المهرجان يصاحبه ورش عمل ينفذها خبراء دوليون لأول مرة في المملكة من عدة دول مثل: أميركا وأستراليا وهولندا وبلغاريا وتونس ولبنان والمغرب والسودان واليمن وهولندا، والتي ستناقش أحدث ما توصل إليه العلم في مجال تربية النحل ومنتجاته، بمشاركة خبراء متخصصين من داخل المملكة.



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