السعودية اليوم / مدير تعليم عنيزة يطلع على الاستعدادات النهائية للتدريب الصيفي



عنيزة 02 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 05 يوليو 2019 م واس

اطلع مدير تعليم عنيزة محمد بن سليمان الفريح، أمس، على آخر استعدادات مراكز برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ المقرر انطلاقها ‪يوم الأحد المقبل‬ وحتى تاريخ ٢٩ /١١ /١٤٤٠هـ تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك".

وتفقد مدير تعليم عنيزة مركز التدريب الصيفي "بنين" بمدرسة الشيخ ابن سعدي الثانوية، ومركز التدريب التربوي في مبنى أ ، بالإضافة إلى مركز التدريب بمركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، حيث وقف سعادته على الاستعدادات النهائية لاستقبال المعلمين والمعلمات المستفيدين من البرامج الصيفية.

كما أشاد مدير تعليم عنيزة "الفريح" بالبيئة الجاذبة في مراكز التدريب الصيفية والتي ستحتضن المعلمين والمعلمات طوال فترة التدريب، والتي تهدف لرفع مستوى الأداء المهني للكادر التعليمي وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي، مشيدًا بالتكامل والتناغم الذي تعيشه الإدارة بين كافة الأقسام، والروح الأخوية فيما بينهم لخدمة المجال التعليمي، مقدمًا شكره للجميع على جهودهم المبذولة للاستعداد للبرنامج الذي سيقام للعام الثاني على التوالي في إدارة تعليم عنيزة.

// انتهى//

22:44ت م

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